Граффити с писателем Даниилом Хармсом в Петербурге не будут закрашивать

За сохранение изображения, в том числе, выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и представители Союза писателей.

Правительство Петербурга готово пойти навстречу петербуржцам и не закрашивать граффити с писателем Даниилом Хармсом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

Власти приняли во внимание просьбы горожан и представителей культуры. За сохранение изображения, в том числе, выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и представители Союза писателей.

Граффити с советским поэтом и писателем Даниилом Хармсом расположено на фасаде дома №11 на Маяковской улице. Администрация Центрального района обратилась в Дзержинский районный суд с требованием закрасить портрет более месяца назад. Однако сейчас власти города, приняв во внимание значимость творчества Хармса для петербуржцев, готовы пойти на мировую по этому вопросу.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся специальные зоны для граффити.

Фото: change.org