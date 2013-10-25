В Петербурге детей-сирот обучат навыкам самостоятельного проживания

В городе работают 26 детских домов, в них проживают 1100 детей.

Петербургских детей-сирот будут готовить к самостоятельной жизни и обучат навыкам, которые пригодятся после выпуска из детских домов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета при правительстве города по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения.

На данный момент в 26 детских домах проживают 1100 детей. Для них решили создать "тренировочные квартиры", где подросткам расскажут, как готовить, убирать, обращаться с бюджетом, тайм-менеджментом, а также общаться с различными службами.

Губернатор также обратил внимание, что для детей-сирот необходимо проводить профориентацию, чтобы помочь осознанно выбрать профессию, образование и самореализоваться.

По информации пресс-службы Смольного, в этом году квартиры получили 435 детей-сирот, в бюджете на 2022 год на приобретение такого жилья заложено 5,371 млрд рублей.

Фото: Piter.tv