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Беглов подтвердил, что ограничения в Петербурге будут сниматься при улучшении эпидситуации
Сегодня, 15:22
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nadezhda_sib

Беглов подтвердил, что ограничения в Петербурге будут сниматься при улучшении эпидситуации

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До Нового года остается менее трех недель.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение снимать введенные в городе ограничения в случае улучшения эпидемической ситуации в городе. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидемическая ситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься.

заявил градоначальник.

Ранее зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, какие могут быть варианты смягчения ограничений. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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