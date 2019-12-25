Беглов подтвердил, что ограничения в Петербурге будут сниматься при улучшении эпидситуации

До Нового года остается менее трех недель.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение снимать введенные в городе ограничения в случае улучшения эпидемической ситуации в городе. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидемическая ситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься. заявил градоначальник.

Ранее зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, какие могут быть варианты смягчения ограничений.

Фото: Piter.TV