Часть новогодних ограничений в Петербурге могут отменить

На данный момент есть несколько вариантов для работы общепита.

В Петербурге могут отменить ряд новогодний ограничений. В ближайшие дни власти решат вопрос, как уберечь общепит от катастрофических убытков и в это же время не ухудшить эпидемиологическую обстановку. Об этом "Комсомольской правде. Санкт-Петербург" рассказал зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Общепиту могут разрешить торговать "с рук" или тем заведениям, у которых есть внутренние дворики, разрешат сделать торговую зону там. Это будет полноценное кафе, но на воздухе.

Еще один вариант – открытие террас, но в зимнем формате. У входа предлагается поставить минимальную мебель и работать навынос.

Последний вариант — участвовать заведениям в Рождественских ярмарках. Это не сравнится с полноценным кафе, но все равно это лучше, чем совсем никак.

Также все ограничения и их отмена будут строго зависеть от эпидемиологической ситуации в Петербурге. Если динамика пойдет на спад, то и некоторые ограничения смогут убрать.

Фото: Piter.tv