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Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу
Сегодня, 15:36
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nastya960

Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу

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Согласно распоряжению Смольного, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов, а с 30 декабря по 3 января они должны быть закрыты.

Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Петербурге только в случае улучшения эпидситуации. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.

Соловейчик отметил, что экономика важна для всех, поэтому в случае улучшения ситуации в городе, ограничения будут пересмотрены.

Согласно распоряжению Смольного, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января они должны полностью прекратить работу, в предпраздничные и праздничные дни закрываться в 19:00.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ограничение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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