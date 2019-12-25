Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу

Согласно распоряжению Смольного, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов, а с 30 декабря по 3 января они должны быть закрыты.

Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Петербурге только в случае улучшения эпидситуации. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.

Соловейчик отметил, что экономика важна для всех, поэтому в случае улучшения ситуации в городе, ограничения будут пересмотрены.

Согласно распоряжению Смольного, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января они должны полностью прекратить работу, в предпраздничные и праздничные дни закрываться в 19:00.

Фото: Piter.tv