Власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу

Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Петербурге только в случае улучшения эпидситуации. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.
Соловейчик отметил, что экономика важна для всех, поэтому в случае улучшения ситуации в городе, ограничения будут пересмотрены.
Согласно распоряжению Смольного, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января они должны полностью прекратить работу, в предпраздничные и праздничные дни закрываться в 19:00.
Фото: Piter.tv
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