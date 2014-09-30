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Губернатор Петербурга подписал закон об ограничении продажи алкоголя на время ЕВРО-2020
Сегодня, 20:30
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kraratau27

Губернатор Петербурга подписал закон об ограничении продажи алкоголя на время ЕВРО-2020

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Запрет действует с 11 июня этого года до 11 июля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал Закон города "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт‑Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 21 мая. 

Таким образом, на время проведения ЕВРО-2020, с 11 июня этого года до 11 июля, запрещается продавать алкоголь в стеклянных бутылках у фан-зоны на Конюшенной площади, на территории спортивного комплекса "Юбилейный" и на территории зоны публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на Дворцовой площади. К тому же, продажа алкоголя запрещается в дни проведения матчей и за день до них около стадиона "Санкт-Петербург". 

Напомним, Беглов предложил запретить продажу алкогольных напитков в стеклянных бутылках в центре города в дни матчей чемпионата Европы по футболу. Инициативу внесли в парламент в понедельник, 17 мая, и попросили рассмотреть документ в первоочередном порядке.

Ранее мы писали, что иностранным болельщикам разрешён въезд в Петербург на ЕВРО-2020. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: алкоголь, беглов, евро-2020, закон
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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