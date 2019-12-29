Беглов подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

Штрафы за эту деятельность составят от 3 до 50 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции и устройств для ее употребления. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Смольного, документ уже опубликован на официальном сайте.

Исключением для закона стали табачные изделия и лекарственные средства. Штрафы за незаконную продажу подобных изделий детям и подросткам составит до 5000 рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее мы рассказывали, что Беглов внес кандидатуру Олега Эргашева на должность вице-губернатора.

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