Губернатор поблагодарил священнослужителей за помощь петербуржцам в пандемию

Представители конфессий позаботились об инвалидах, детях, медучреждениях.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил представителей конфессий города за помощь петербуржцам в период пандемии коронавируса. Слова градоначальника в канун Нового года передает пресс-служба Смольного.

Вы оказываете поддержку семьям, находящимся в трудной ситуации, инвалидам, лицам без определенного места жительства, помогаете медицинским учреждениям. Особой благодарности заслуживает ваше внимание к детям-сиротам и детям, которые находятся в хосписах и на лечении в стационарах. губернатор

Беглов отметил, что священнослужители предложили создать сестричества милосердия и службы ранней помощи для людей с алкогольной и наркотической зависимостями. Также помощь нуждающимся категориям граждан предоставляли "Автобус милосердия" и "Социальный патруль" благотворительного фонда "Диакония".

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Фото: Piter.TV