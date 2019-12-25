В Исаакиевском соборе отменили богослужения на Рождество

Это произошло впервые.

В понедельник, 28 декабря, глава сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова сообщила, что Исаакиевский собор не проведет рождественские службы, передает "Интерфакс".

В соборе отменили службу, поскольку это музей, однако она пройдет в Казанском соборе. В некоторых храмах, где есть "достаточное количество священнослужителей", проведут сразу несколько служб. Верущие смогут сами выбрать, какую литургию посетить. Благодаря этому потоки разграничатся, не будет большого скопления людей.

Вся необходимая информация размещена на епархиальном сайте. Специалист уточнила, что следует заранее определиться на церковью, потому как транспорт в рождественскую ночь работать не будет.

Шеф-повар Александр Белькович поделился рецептами новогодних блюд.

Фото:Piter.TV