Беглов поблагодарил сотрудников метро Петербурга за работу в пандемию

Он отметил, что весь период ограничений они оставались на своем посту.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга поздравили работников метрополитена с 65-летием городской подземки. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

С поздравительной речью выступил градоначальник Александр Беглов.

Все эти годы метро справляется с главной задачей ― бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров Александр Беглов.

Также он отметил, что во время ограничений из-за пандемии все сотрудники метрополитена оставались на своем посту.

Ранее мы сообщали о том, что к 65-летию метро в Петербурге запустили тематический поезд.

Фото:Александр Беглов/вк