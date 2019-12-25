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Беглов поблагодарил сотрудников метро Петербурга за работу в пандемию
Сегодня, 8:22
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Беглов поблагодарил сотрудников метро Петербурга за работу в пандемию

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Он отметил, что весь период ограничений они оставались на своем посту.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга поздравили работников метрополитена с 65-летием городской подземки. Об этом сообщает пресс-служба администрация города. 

С поздравительной речью выступил градоначальник Александр Беглов. 

 Все эти годы метро справляется с главной задачей ― бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров

Александр Беглов.

Также он отметил, что во время ограничений из-за пандемии все сотрудники метрополитена оставались на своем посту. 

Ранее мы сообщали о том, что к 65-летию метро в Петербурге запустили тематический поезд.

Фото:Александр Беглов/вк

Теги: беглов, метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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