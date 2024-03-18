Беглов высоко оценил эффективность взаимодействия Петербурга и Ленобласти

Губернатор Северной столицы отметил положительное влияние совместной работы на качество жизни в регионах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания Координационного совета с главой Ленинградской области Александром Дрозденко заявил о значительных успехах межрегионального сотрудничества. По словам Беглова, социально-экономическое развитие двух субъектов федерации оказывает благотворное влияние на уровень жизни населения.

"Два самостоятельных региона – одна агломерация" — такую формулу взаимодействия назвал эффективной петербургский губернатор. Данный подход позволяет успешно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и оперативно решать общие задачи. В качестве приоритетных направлений сотрудничества выделены транспортная система, социальная сфера и развитие туристического потенциала.

Также слова признательности прозвучали в адрес правительства Ленинградской области за результативную работу по привлечению инвестиций и наращиванию доходной части бюджета. В качестве примеров успешного взаимодействия приведены совместные действия в период пандемии, а также выпуск единой транспортной карты "Ленинградская" на базе Единой карты петербуржца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали 40-процентный рост нелегальных работников.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов