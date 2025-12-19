Беглов отчитался Путину о поддержке ветеранов и развитии Петербурга

Губернатор Петербурга доложил президенту о метро, школах и мегапроектах.

Президент России Владимир Путин 26 января провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой обсуждались социальная поддержка ветеранов, развитие городской инфраструктуры и реализация крупных проектов.

Встреча состоялась накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одной из ключевых тем стала социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. По словам губернатора, в Санкт-Петербурге проживают около 45 тысяч ветеранов, включая участников и инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма. Также обсуждались вопросы сохранения исторической памяти.

Александр Беглов доложил о социально-экономическом развитии города, отметив рост доходов и расходов бюджета. В числе реализуемых проектов он перечислил строительство Большого Смоленского моста, запуск рабочего движения по которому запланирован на 2027 год, а также высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург, где ведутся работы начального этапа по строительству развязки на въезде в город и переключению пригородных поездов на станцию "Волковская".

Среди других проектов губернатор назвал морской курорт "Санкт-Петербург Марина" в Горской, проектирование которого рассчитано до 2028 года, а строительство — до 2030 года, яхт-клуб на Петровской косе со сроками реализации в 2026–2029 годах, а также трамвайную линию "Славянка", второй этап которой планируется запустить в 2026 году.

Говоря о развитии метрополитена, Александр Беглов сообщил, что за последние годы в городе построены семь станций метро. В этот перечень включены станции "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары", "Театральная" без выхода на поверхность, "Горный институт", а также "Юго-Западная" и "Путиловская", открытые в конце 2025 года. В настоящее время на строительстве метро задействованы пять проходческих щитов, в том числе новый комплекс Обуховского завода, в ближайшее время планируется подключение шестого. Работы ведутся на зеленой и коричневой линиях метрополитена.

В сфере образования губернатор сообщил, что в 2026 году в Санкт-Петербурге планируется строительство 76 образовательных объектов, включая 28 школ, 46 детских садов и два совмещенных учреждения. Часть объектов будет возведена за счет инвесторов. До 2030 года запланирована реновация 30 корпусов школ советской постройки.

Фото: официальный сайт президента России