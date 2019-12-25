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Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел отремонтированную больницу в Зеленогорске 
Сегодня, 16:17
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kraratau27

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел отремонтированную больницу в Зеленогорске 

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В прошлом году в здании сделали капитальный ремонт.

В субботу, 13 марта, в рамках рабочего объезда в Курортном районе губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел отремонтированную поликлинику № 69 на проспекте Красных Командиров в Зеленогорске. 

В прошлом году в здании сделали капитальный ремонт. Известно, что главе города понравился результат ремонтных работ. Также Беглов пообщался с пациентами, которые ждали свою очередь на вакцинацию от COVID-19. Он отметил, что "лучше привиться и не бояться". 

Ранее мы писали, что в некоторых прививочных пунктах Петербурга возникают перебои с вакциной от COVID-19.

Фото: nevnov.ru 

Теги: covid 19, александр беглов, зеленогорск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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