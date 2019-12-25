Беглов официально уволил Батанова с поста финансового вице-губернатора Петербурга

Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова официально отправили в отставку. Александр Беглов поблагодарил его за работу на заседании правительства 23 декабря.
Батанову вручили почетную грамоту и пожелали новых профессиональных и личных успехов. Он работал в правительстве города с января 2019-го года.
Напомним, его место займет Алексей Корабельников. Он будет курировать деятельность комитета финансов, комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
Фото: администрация Петербурга
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