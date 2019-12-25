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Беглов официально уволил Батанова с поста финансового вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 12:52
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Беглов официально уволил Батанова с поста финансового вице-губернатора Петербурга

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Бывшему вице-губернатору вручили почетную грамоту.

Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова официально отправили в отставку. Александр Беглов поблагодарил его за работу на заседании правительства 23 декабря.

Батанову вручили почетную грамоту и пожелали новых профессиональных и личных успехов. Он работал в правительстве города с января 2019-го года. 

Напомним, его место займет Алексей Корабельников. Он будет курировать деятельность комитета финансов, комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Фото: администрация Петербурга

Теги: вице-губернатор, эдуар батанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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