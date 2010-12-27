Беглов официально утвердил Максима Соколова в качестве вице-губернатора Петербурга

Соколов будет курировать деятельность четырех комитетов: по инвестициям, по транспорту, по развитию туризма и развитию транспортной инфраструктуры.

В пятницу, 20 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов официально утвердил Максима Соколова в качестве вице-губернатора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соколов будет курировать деятельность четырех комитетов: по инвестициям, по транспорту, по развитию туризма и развитию транспортной инфраструктуры.

Беглов выразил уверенность в том, что Петербург сможет стать мировым туристическим центром.

Ранее мы сообщали о том, что Орешкин озвучил проблемные вопросы в переговорах Путина и Лукашенко.

Фото:gov.spb.ru