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Беглов официально утвердил Максима Соколова в качестве вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 16:59
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IRINA_CHALKINA

Беглов официально утвердил Максима Соколова в качестве вице-губернатора Петербурга

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Соколов будет курировать деятельность четырех комитетов: по инвестициям, по транспорту, по развитию туризма и развитию транспортной инфраструктуры.

В пятницу, 20 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов официально утвердил Максима Соколова в качестве вице-губернатора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соколов будет курировать деятельность четырех комитетов: по инвестициям, по транспорту, по развитию туризма и развитию транспортной инфраструктуры.

Беглов выразил уверенность в том, что Петербург сможет стать мировым туристическим центром.

Ранее мы сообщали о том, что Орешкин озвучил проблемные вопросы в переговорах Путина и Лукашенко.

Фото:gov.spb.ru

Теги: беглов, максим соколов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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