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Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации
Сегодня, 14:36
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Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации

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Ближайший месяц позволит вакцинироваться еще большему количеству жителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему введение QR-кодов в местах общественного питания и розничной торговли перенесли с 1 на 27 декабря. По словам градоначальника, на решение повлияла эпидемиологическая ситуация. Она стала улучшаться.

Это связано с тем, что обстановка улучшается, и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тысяч в сутки... Сейчас идёт снижение заболеваемости.

сказал Александр Беглов телеканалу "78".

В нынешних условиях власти решили горожанам дать возможность сделать покупки к новогодним праздникам. 

Действующие ограничения продлятся до 31 января. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, ограничительные меры, эпидситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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