Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации

Ближайший месяц позволит вакцинироваться еще большему количеству жителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему введение QR-кодов в местах общественного питания и розничной торговли перенесли с 1 на 27 декабря. По словам градоначальника, на решение повлияла эпидемиологическая ситуация. Она стала улучшаться.

Это связано с тем, что обстановка улучшается, и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тысяч в сутки... Сейчас идёт снижение заболеваемости. сказал Александр Беглов телеканалу "78".

В нынешних условиях власти решили горожанам дать возможность сделать покупки к новогодним праздникам.

Действующие ограничения продлятся до 31 января.

Фото: Piter.TV