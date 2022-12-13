Башкетова заявила, что эпидситуация в Петербурге нестабильная

Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада.

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что эпидситуация в городе нестабильна. Об этом 20 февраля она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада. На прошлой неделе специалисты зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 16,8%. Она пояснила, что это связано с циркуляцией новых штаммов и распространением гриппа и ОРВИ.

Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%. Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Фото: Piter.tv

