Башкетова заявила, что эпидситуация в Петербурге нестабильная

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что эпидситуация в городе нестабильна. Об этом 20 февраля она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада. На прошлой неделе специалисты зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 16,8%. Она пояснила, что это связано с циркуляцией новых штаммов и распространением гриппа и ОРВИ.
Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%. Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.
Фото: Piter.tv
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