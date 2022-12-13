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Башкетова заявила, что эпидситуация в Петербурге нестабильная
Сегодня, 21:51
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Башкетова заявила, что эпидситуация в Петербурге нестабильная

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Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада.

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что эпидситуация в городе нестабильна. Об этом 20 февраля она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада. На прошлой неделе специалисты зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 16,8%. Она пояснила, что это связано с циркуляцией новых штаммов и распространением гриппа и ОРВИ.

Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%. Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Фото: Piter.tv
 

Теги: эпидситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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