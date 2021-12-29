В Петербурге школьников будут отправлять на дистант при заболевании одного человека в классе

После распространению "омикрона" на онлайн обучение отправились 209 классов, заболели 390 учителей и 1100 школьников.

После прихода в город штамма "омикрон" в Роспотребнадзоре озвучили новые рекомендации по мерам противодействия распространению коронавируса. Об этом 19 января, в среду, сообщили в пресс-служба вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

На 10 января в городе фиксировали благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Так, только 2 классе в Петербурге были на дистанционном обучении. После распространению "омикрона", через неделю, на онлайн обучение отправились 209 классов, заболели 390 учителей и 1100 школьников.

В Роспотребнадзоре рекомендуют строго соблюдать все меры, введенные с 1 сентября 2020 года: распределенные вход в школу и начало занятий, проверка на входной группе, регулярная дезинфекция и проветривание помещений, запрет на смешивание коллективов, отсутствие общих внешкольных мероприятий и внимание к самочувствию каждого ребенка.

В сообщении добавили, что по возможности руководителям принимать решение по уходу на карантин классов даже при заболевании одного ребенка, так как вирус очень контагиозный. Как рассказала Потехина, вирус очень "быстрый", сейчас инкубационный период 2-3 дня – и может слечь вся семья или целый класс.

Напомним, что в Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. По словам Эргашева, власти города подумают о переводе сотрудников на удаленный формат работы, запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации. Также Смольному необходимо продумать мероприятия, благодаря которым удастся поддержать не менее 20% свободного коечного фонда.

Ранее в Петербурге сотрудников РЖД переведут на удаленку из-за "омикрона". В январе удаленно работали более 33 тысяч железнодорожников.

Фото: Piter.tv