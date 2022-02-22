В Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию по РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах страны. Такой статистикой чиновница поделилась на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 22 февраля. Эпидемиологическую обстановку она все еще находит напряженной, но при этом рост количества новых пациентов не такой динамичный, как фиксировалось ранее.

Рост отмечен в 34 субъектах, он сегодня уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов Российской Федерации ситуация усугубляется. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В профильном ведомстве уточнили, что значительное улучшение эпидситуации на не является основанием для того, чтобы не продолжать привычную прививочную кампанию или отказаться от введенных санитарных мер.

Глава Роспотребнадзора Попова анонсировала смягчение требований по профилактике COVID-19.

Фото и видео: Правительство России

