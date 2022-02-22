Глава Роспотребнадзора Попова анонсировала смягчение требований по профилактике COVID-19

Глава кабмина оценил предложение Роспотребнадзора по смягчению антиковидных мер.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что возможность эпидемиологических послаблений в стране нужно рассматривать. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее Анна Попова заметила перед коллегами, что ряд антиковидных мер в регионах можно смягчить. Это обусловлено особенностями "омикрона". В кабмине уточнили, что важно детально проработать постановление по мерам профилактики и предосторожности.

Главное здесь - защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи - можно и нужно рассматривать…это поддерживаю. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил чиновникам, что оказание плановой медицинской помощи по российским регионам должно возвращаться в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сейчас эксперты не исключают появления новых мутаций.

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Фото и видео: Правительство России

