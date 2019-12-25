Беглов с главой Минстроя обсудили развитие городской среды в Петербурге

В этом году в городе планируется благоустроить 11 новых общественных пространств.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на прошлой неделе встретился с федеральными партнерами Северной столицы. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник провел встречу с главой Минстроя, на которой чиновники обсудили реализацию национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году в Петербурге планируется благоустроить 11 новых общественных пространств. У петербуржцев будет возможность принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые необходимо благоустроить до 2030 года в первую очередь.

Также Беглов пообщался с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. На встрече обсуждались вопросы рекультивации полигона "Красный Бор" и создания единого экологического оператора Петербурга и Ленобласти, который будет перерабатывать и утилизировать мусор.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся два новых государственных приюта для бездомных животных.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов