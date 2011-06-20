Беглов обратился к петербуржцам в день 213-й годовщины Бородинской битвы

8 сентября в России отмечается День воинской славы — День Бородинского сражения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю 213-й годовщины Бородинской битвы — одного из величайших сражений в истории России. В своем обращении глава города подчеркнул историческую связь Северной столицы с событиями Отечественной войны 1812 года.

"С героическими событиями 1812 года многое связано в истории нашего города. В Петербурге — столице Российской Империи — принимались важнейшие политические и военные решения" Александр Беглов

Губернатор напомнил, что именно из Санкт-Петербурга на защиту Отечества отправился Михаил Илларионович Кутузов, который перед отъездом молился в Казанском соборе перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери. Казанский собор стал памятником героям Отечественной войны — местом упокоения Кутузова и хранилищем ключей от взятых русской армией французских городов.

Беглов провел исторические параллели между событиями 1812 года и современностью:

"Вторжение французской армии Александр Первый назвал "нашествием галлов и с ними двадесяти языков". Не сумев отстоять свою независимость, многие народы Европы отправили свои войска в Россию"

Губернатор также отметил, что 80 лет назад наследники героев Бородина — бойцы Красной Армии — нанесли сокрушительное поражение гитлеровской Германии.

