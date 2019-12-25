Беглов опроверг массовые сокращения бюджетников в Петербурге

Губернатор осудил "ретивость" чиновников.

Губернатор Петербурга выразил свое недовольство по поводу "вольной интерпретации" его распоряжения о сокращении штатной численности в бюджетных организациях. Об этом Александр Беглов написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник пояснил, что в первую очередь речь идет о снижении количества чиновников и управленцев.

Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения. заявил Беглов.

Также губернатор отреагировал на информацию о том, что значительное сокращение ждет работников учреждений культуры. По словам главы города, на них лежит огромная нагрузка. В связи с этим руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. Оптимизация расходов необходима в сложившейся экономической ситуации, но качество работы не должно пострадать.

Напомним, Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Также он рассказал, кого не коснется сокращение.

Фото: gov.spb.ru