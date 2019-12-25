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Беглов опроверг массовые сокращения бюджетников в Петербурге
Сегодня, 16:32
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nadezhda_sib

Беглов опроверг массовые сокращения бюджетников в Петербурге

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Губернатор осудил "ретивость" чиновников.

Губернатор Петербурга выразил свое недовольство по поводу "вольной интерпретации" его распоряжения о сокращении штатной численности в бюджетных организациях. Об этом Александр Беглов написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник пояснил, что в первую очередь речь идет о снижении количества чиновников и управленцев. 

Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения.

заявил Беглов. 

Также губернатор отреагировал на информацию о том, что значительное сокращение ждет работников учреждений культуры. По словам главы города, на них лежит огромная нагрузка. В связи с этим руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. Оптимизация расходов необходима в сложившейся экономической ситуации, но качество работы не должно пострадать. 

Напомним, Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Также он рассказал, кого не коснется сокращение. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: администрация петербурга, беглов, сокращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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