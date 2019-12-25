Беглов назвал пять главных событий прошедшей недели

Теперь за взыскание штрафов и эвакуацию машин теперь отвечает комитет по транспорту.

Сегодня, 18 апреля, губернатор Александр Беглов рассказал о главных событиях этой недели. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На этой неделе губернатор встретился с Владимиром Катеневым, депутатом Госдумы, председателем совета Торгово-промышленной палаты Петербурга. Катенев поддержал разработанную правительством города концепцию промышленной политики.

Беглов также обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым пилотный проект по внедрению в школьный учебный процесс системного взаимодействия с работодателями. Так, с нового учебного года школы получат возможность проводить уроки и на производственных площадках, и в вузовских лабораториях.

С министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым глава города скоординировал планы города с федеральными программами. После встречи с замглавы МВД Александром Горовым право штрафовать автомобилистов за неправильную парковку МВД передает городу. За взыскание штрафов и эвакуацию машин теперь отвечает комитет по транспорту.

По поручению президента РФ Владимира Путина губернатор вручил почётные грамоты и благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Ранее Piter.tv писал, что Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Александр Беглов