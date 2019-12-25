Беглов назвал новую площадь в Выборгском районе мостом между поколениями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном обращении к горожанам подчеркнул символическое значение новой площади Хошимина в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадь Хошимина была торжественно открыта 29 июля 2025 года при участии официальной делегации из Вьетнама. Объект расположен в северной части города на пересечении нескольких транспортных артерий.

Беглов отметил, что новая площадь станет символом многолетней дружбы между Россией и Вьетнамом. По его словам, это место будет напоминать о преемственности поколений и перспективах дальнейшего сотрудничества. В церемонии открытия участвовали представители администрации Петербурга, дипломаты и общественные деятели обеих стран. Площадь стала первым крупным городским объектом, названным в честь вьетнамского лидера.

В ближайшие месяцы вокруг площади планируется благоустройство территории и создание тематического сквера с элементами вьетнамской культуры. Проект реализуется в рамках программы международного сотрудничества.

Ранее Беглов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов