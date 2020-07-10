Беглов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Октябрьская железная дорога — одна из крупнейших в стране.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив его историческое значение и вклад в развитие страны.

"Это один из старейших профессиональных праздников в России. По предложению легендарного министра путей сообщения князя Михаила Хилкова его начали отмечать с 1896 года – в день рождения основателя российских железных дорог императора Николая I, 28 июня" Александр Беглов

Губернатор подчеркнул, что история российских железных дорог началась в Санкт-Петербурге, а сегодня они простираются на тысячи километров, оставаясь опорой суверенитета и технологической независимости страны. Большинство поездов и техники – российского производства.

Беглов сообщил, что по поручению президента начато строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой, которая сократит время в пути до 2 часов 15 минут, а поездка до Великого Новгорода займет менее получаса. Этот проект даст импульс развитию всей транспортной системы России.

Он отметил, что Октябрьская железная дорога – одна из крупнейших в стране, а ее 65 тысяч сотрудников ежедневно обеспечивают стабильную работу. За 7 месяцев 2025 года перевезено более 117 миллионов пассажиров – почти на 5% больше, чем годом ранее.

Особое внимание Беглов уделил развитию пригородного сообщения, включая тактовое движение:

"К ранее открытым маршрутам добавилось направление на Сестрорецк. Эти маршруты стали важной частью транспортного каркаса Петербурга. За первое полугодие 2025 года ими воспользовались более 19 миллионов пассажиров"

Губернатор также напомнил, что Петербург остается центром подготовки кадров для отрасли, благодаря работе Университета путей сообщения Императора Александра I. В завершение он поблагодарил железнодорожников за профессионализм и пожелал им здоровья и новых успехов.

Ранее Piter.TV сообщал, что губернатор Беглов поздравил петербуржцев с 95-летием ВДВ.

Фото: Piter.TV