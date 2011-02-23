Беглов навал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

По словам губернатора, возросла скорость передачи вируса.

Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге непростая, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

По словам градоначальника, темпы вакцинации в Северной столице пока уступают динамике поставок вакцины. Кроме того, возросла скорость передачи вируса. Это все повлияло на рост числа тяжелых больных, значительную долю которых составляют молодые люди.

Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания. Говорится в сообщении губернатора

Сегодня в Петербурге развернуто 8 815 коек для пациентов с КОВИД. Также есть резерв в 2500 коек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 17 июня в городе ввели новые ограничения. В частности, запрещена работа детских комнат, фудкортов в ТЦ, ограничено число участников массовых мероприятий.

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