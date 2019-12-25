В Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения с 17 июня

Сотрудников по возможности надо перевести на "удаленку".

С четверга, 17 июня, в Петербурге вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения.

Запрещается работа фудкортов и фудплейсов, детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ., торговля на "островках" в торговых центрах. Места общественного питания не смогут работать с 2 до 6 часов, кроме как навынос. Разрешенная заполняемость кинотеатров составляет 50%, а не 75%, как было ранее. Максимальное количество посетителей — 3 тыс. Это касается мероприятий как на улице, так и в помещении.

Все болельщики в фан-зоне должны находиться в масках. Продажа еды и напитков там запрещена.

При несоблюдении требований у организации заберут QR-код.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований.

Фото: Piter.TV