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В Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения с 17 июня
Сегодня, 9:22
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В Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения с 17 июня

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Сотрудников по возможности надо перевести на "удаленку".

С четверга, 17 июня, в Петербурге вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения.

Запрещается работа фудкортов и фудплейсов, детских комнат в ресторанах, кафе и ТЦ., торговля на "островках" в торговых центрах. Места общественного питания не смогут работать с 2 до 6 часов, кроме как навынос. Разрешенная заполняемость кинотеатров составляет 50%, а не 75%, как было ранее. Максимальное количество посетителей —  3 тыс. Это касается мероприятий как на улице, так и в помещении. 

Все болельщики в фан-зоне должны находиться в масках. Продажа еды и напитков там запрещена. 

При несоблюдении требований у организации заберут QR-код.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения, фудкорты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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