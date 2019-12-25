  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге до конца года будут развернуты 13 тысяч коек для больных коронавирусом
Сегодня, 9:17
151
IRINA_CHALKINA

В Петербурге до конца года будут развернуты 13 тысяч коек для больных коронавирусом

0 0

Сейчас в Северной столице около 11 тысяч коек.

В Петербурге до конца 2020 года Смольный намерен развернуть 13 тысяч коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

К концу прошлой недели в стационарах Петербурга немного увеличилось число свободных коек

Александр Беглов.

Уточняется, что койки освободились не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет организации долечивания коронавирусных больных на дому. 

В настоящий момент, больных с COVID-19 принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. В медучреждения Петербурга каждый день привозят порядка 800 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что молодые петербуржцы стали чаще заражаться коронавирусом. По словам медиков, сейчас угрозу для окружающих представляют даже те люди, которые считают себе здоровыми. 

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, ковид-койки, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии