Беглов планирует сократить дефицит бюджета Петербурга на 10 млрд рублей

Поправки, предложенные врио губернатора, были одобрены, второе чтение законопроекта состоится в среду, 24 октября.

В начале рабочей недели в Петербурге состоялось заседание бюджетно-финансового комитета. На нем были рассмотрены поправки в законопроект, касающийся наполнения городской казны. Врио губернатора Беглов предложил сократить дефицит городского бюджета на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Комплексная поправка, предложенная губернатором города, предусматривает увеличение доходной части бюджета до 553,2 млрд рублей, уменьшение его расходной части до 588,2 млрд рублей и дефицита бюджета до 34,97 млрд рублей. пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Александр Беглов уже ранее делал акцент на том, что правительству нужно работать над тем, что постепенно прийти к профицитному бюджету в Петербурге. Поправки, предложенные врио губернатора, были одобрены, второе чтение законопроекта состоится в среду, 24 октября.

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Фото:gov.spb.ru