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Беглов надеется развивать сотрудничество между Петербургом и ЕС
Вчера, 7:30
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lesjasap
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Беглов надеется развивать сотрудничество между Петербургом и ЕС

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Гость из Европейского комитета встретился с врио губернатора в Правительстве Петербурга.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об итогах встречи с председателем Европейского комитета регионов Карлом-Хайнцем Ламбертцем. Политики встретились в Смольном днем 21 октября.

Главы обсудили возможное сотрудничество между городом на Неве и Комитетом. Беглов отметил, что в Северной столицы планируют активно развивать туристическое направление, торговлю и другие общественные сферы, а также добрососедские отношения между регионами.

Уверен, что никакие политические разногласия не помешают приграничному и региональному сотрудничеству развиваться активно и успешно

заявил градоначальник

Александр Беглов добавил, что сейчас у Петербурга есть отлаженные партнерские контакты с другими регионами страны. Между соседями проходят культурно-деловые обмены. Также власть города сотрудничает с местным региональным правительством Евросоюза. Среди дружественных регионов: государства балтийского региона, а Финляндия является стратегическим партнером Северной столицы.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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