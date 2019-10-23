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Беглов наградил за эффективную работу отправленную в отставку Аблец
Сегодня, 16:56
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Беглов наградил за эффективную работу отправленную в отставку Аблец

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Экс-глава комитета по молодежной политике покинула свой пост 25 сентября.

Губернатор Александр Беглов наградил Почетной грамотой Губернатора Петербурга Юлию Аблец за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу. На прошлой неделе стало известно, что председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями покидает свой пост. 

Юлия Аблец возглавляла комитет с января 2019-го года. Беглов особенно отметил успехи в развитии волонтерского движении, налаживании эффективной коммуникации и обратной связи с молодежными и некоммерческими организациями. 

В период Аблец в должности главы комитета был развернут штаб волонтеров всероссийской акции #МыВместе, произошел ребрендинг форума "Всмысле", открылись молодежные пространства ПРОСТО И ЛЕГКО и так далее. 

Ранее стало известно новое место работы бывшей главы комитета по молодежной политике Петербурга. Комитет по молодежной политике Петербурга временно возглавит Богдан Заставный. 

Фото: Юлия Аблец / VK 

Теги: комитет по молодежной политике, юлия аблец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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