Беглов наградил за эффективную работу отправленную в отставку Аблец

Экс-глава комитета по молодежной политике покинула свой пост 25 сентября.

Губернатор Александр Беглов наградил Почетной грамотой Губернатора Петербурга Юлию Аблец за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу. На прошлой неделе стало известно, что председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями покидает свой пост.

Юлия Аблец возглавляла комитет с января 2019-го года. Беглов особенно отметил успехи в развитии волонтерского движении, налаживании эффективной коммуникации и обратной связи с молодежными и некоммерческими организациями.

В период Аблец в должности главы комитета был развернут штаб волонтеров всероссийской акции #МыВместе, произошел ребрендинг форума "Всмысле", открылись молодежные пространства ПРОСТО И ЛЕГКО и так далее.

Ранее стало известно новое место работы бывшей главы комитета по молодежной политике Петербурга. Комитет по молодежной политике Петербурга временно возглавит Богдан Заставный.

Фото: Юлия Аблец / VK