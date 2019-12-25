Беглов наградил петербургских врачей за работу в Мариуполе и зоне СВО

Медики получили медали Минобороны и благодарности от губернатора за помощь раненым и жителям.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский провели встречу с медиками, которые оказывали помощь жителям Мариуполя и участникам спецоперации, проходящим лечение в Петербурге. Торжественное мероприятие состоялось в Смольном 17 февраля.

Глава города вручил отличившимся работникам здравоохранения медали Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества", а также благодарственные письма губернатора. Беглов подчеркнул, что за время специальной военной операции медицинские работники проявили себя как профессионалы высокого класса, истинные патриоты и люди с большим сердцем.

Губернатор выразил благодарность медикам за готовность исполнять профессиональный и патриотический долг в непростых условиях, помогая российским военнослужащим и жителям возвращенных в состав России территорий.

Фото: пресс-служба Смольного

