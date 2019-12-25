  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов наградил компанию IKEA за участие в акции #МыВместе
Сегодня, 19:46
103
smirenny

Беглов наградил компанию IKEA за участие в акции #МыВместе

0 0

Награду вручили генеральному директору компании IKEA в России Понтусу Эрнтеллу.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Петербурга Александру Беглову наградить компанию IKEA "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Генеральный директор компании в России  Понтус Эрнтелл получил медаль и грамоту. Градоначальник уточнил, что вклад компании в поддержке больниц оценили на высоком уровне. 14 городских учреждений (в том числе больница имени Боткина, Мариинская и Александровская больницы) получили мебель, постельные принадлежности и другие товары.

Также в мае IKEA обеспечила 400 врачей горячи питанием.

Ранее мы писали, что в ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами Центра "Антон тут рядом".

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: ikea, акция мывместе, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии