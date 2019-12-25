Беглов наградил компанию IKEA за участие в акции #МыВместе

Награду вручили генеральному директору компании IKEA в России Понтусу Эрнтеллу.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Петербурга Александру Беглову наградить компанию IKEA "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Генеральный директор компании в России Понтус Эрнтелл получил медаль и грамоту. Градоначальник уточнил, что вклад компании в поддержке больниц оценили на высоком уровне. 14 городских учреждений (в том числе больница имени Боткина, Мариинская и Александровская больницы) получили мебель, постельные принадлежности и другие товары.

Также в мае IKEA обеспечила 400 врачей горячи питанием.

Ранее мы писали, что в ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами Центра "Антон тут рядом".

Фото: пресс-служба Смольного