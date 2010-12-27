Беглов и Макаров поздравили горожан с наступающим праздником

Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Героев Отечества. Их слова опубликовали на сайте администрации города в воскресенье.
Праздник отмечается россиянами 9 декабря. В этот день чествуют героев страны, мужественных и преданных Родине людей.
Вспомнив события Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда, власти подчеркнули, что для петербуржцев День Героев Отечества имеет особое значение. Северную столицу одной из первых назвали "Городом-Героем".
Ранее мы рассказывали, как Петербург готовится к 76-й годовщине снятия блокады.
Фото: администрация Санкт-Петербурга
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