Беглов и Макаров поздравили горожан с наступающим праздником

Всем петербуржцам пожелали мира, здоровья, благополучия, успехов и свершений.

Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Героев Отечества. Их слова опубликовали на сайте администрации города в воскресенье.

Праздник отмечается россиянами 9 декабря. В этот день чествуют героев страны, мужественных и преданных Родине людей.

Вспомнив события Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда, власти подчеркнули, что для петербуржцев День Героев Отечества имеет особое значение. Северную столицу одной из первых назвали "Городом-Героем".

Ранее мы рассказывали, как Петербург готовится к 76-й годовщине снятия блокады.

Фото: администрация Санкт-Петербурга