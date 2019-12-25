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Беглов и Дрозденко проведут заседание по вопросу интеграции регионов
Сегодня, 14:27
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ruzannar

Беглов и Дрозденко проведут заседание по вопросу интеграции регионов

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Оно намечено на август этого года.

Стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов с главой Ленинградской области Александром Дрозденко проведут совместное заседание по вопросам интеграции двух регионов. Как сообщили в правительстве Ленобласти, оно намечено на август этого года.

Власти города и области обсудили план интеграции в феврале 2020 года. Необходимые материалы для утверждения на координационном совете подготовили к весне. В задачи интеграции входит уравнение экономического, социального и транспортного направления двух регионов.

Александр Дрозденко также отметил, что необходимо ввести единые тарифы в пригородной зоне: на коммунальные услуги, газ, электричество. Также глава региона выразил желание провести интеграцию в экологических проектах и дорожной отрасли.

Ранее мы сообщили, что Смольный не поддержал идею губернатора Ленобласти о создании единого мусорного оператора.

Фото: "Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События" / ВКонтакте

 

Теги: адександр дрозденко, александр беглов, интеграция ло и спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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