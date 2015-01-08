Александр Беглов принял участие в субботнике в Юсуповском саду

Субботник может послужить отличным способом провести время всей семьей на свежем воздухе.

В Петербурге проходит общегородской День благоустройства. В нём приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законадательного собрания Александр Бельский. Они присоединились к субботнику в Юсуповском саду.

Глава города посадил липу в Юсуповском саду вместе с жителями, участвующими в уборке. Александр Беглов подчеркнул, что такие мероприятия способствуют более бережному отношению к общественным пространствам, а создание комфортной городской среды является одним из приоритетов развития Петербурга на ближайшие пять лет.

Это мероприятие — лишь часть месячника благоустройства, который проходит в городе весь октябрь. Также весь месяц проходят акции по озеленению. Работники садово-паркового хозяйства высадили уже 3,5 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников.

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонт фасада дома Лидии Клемент на Подольской улице завершат в декабре.

Фото: пресс-служба губенатора Петербурга Александра Беглова