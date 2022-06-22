Ремонт фасада дома Лидии Клемент на Подольской улице завершат в декабре

Дому 120 лет, ему необходимо вернуть первоначальный облик, отметил губернатор Петербурга.

Ремонт дома Лидии Клемент на Подольской улице — это пример реализации городской программы по восстановлению фасадов исторических жилых домов. Об этом заявил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Адмиралтейский район.

Глава Северной столицы осмотрел исторические фасады дома на Подольской улице, 26, где проживала известная ленинградская певица 1960-х годов Лидия Клемент. Ремонт фасада здания планируется завершить в декабре 2024 года.

"Помимо ремонта фасадов будут установлены новые деревянные окна и двери. Сохранение исторического наследия входит в число десяти приоритетов развития нашего города до 2030 года. Не только без величественных шедевров архитектуры – признанных символов города, но и без таких жилых домов невозможно представить себе Петербург" Александр Беглов

Отметим, что в Петербурге реализуется программа КГИОП по реставрации фасадов жилых домов – объектов культурного наследия. Она охватывает 255 исторических зданий.

Ранее Piter.TV сообщал, что жилой дом на Сампсониевском проспекте признали региональным памятником.

Фото: Piter.TV