Губернатор Петербурга хочет забрать у депутатов возможность перераспределять 2% бюджета по своему усмотрению

Беглов отметил, что средства распределяются неравномерно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил за то, чтобы отменить "депутатскую поправку". Она позволяет парламентариям перераспределять часть бюджетных средств города.

Градоначальник сказал 27 октября в Мариинском дворце о том, что "не должно быть никаких лоббирований". Те 10 млрд рублей, которые уходили на "депутатскую поправку", по словам Беглова, распределялись неравномерно. В этом году при формировании бюджета у депутатов хотят забрать такую возможность.

Некоторые ситуации с депутатской поправкой доходили до суда. Так, например, следствие изучает дело депутата прошлого созыва ЗакСа Романа Коваля. Бывший спикер Вячеслав Макаров крайней негативно относился к идее отменить депутатскую поправку. Его преемник Александр Бельский, наоборот, идею поддержал. Напомним, до этого он работал в правительства Петербурга вместе с Александром Бегловым.

Фото: Telegram / Пул78