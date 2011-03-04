Беглов и Хасиков обсудили вопросы сотрудничества между Петербургом и Калмыкией

На встрече обсуждались вопросы подготовки соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Петербурга и Калмыкии.

В пятницу, 24 сентября, в Северную столицу для участия в молодежном форуме "Санкт‑Петербург – территория национального согласия" прибыл глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, с которым встретился губернатор города Александр Беглов. На встрече они обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Нами была проделана большая совместная работа по национальным проектам, выполняются поручения Президента России Владимира Путина. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На встрече Беглов и Хасиков обсудили вопросы подготовки соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Петербурга и Калмыкии. Культурную столицу и республику связывают исторические связи: волжские калмыки появились в городе спустя пару лет после его основания. Они внесли свой вклад в развитие Петербурга.

Ранее Петербург и Республика Сербская подписали "дорожную карту" по сотрудничеству до 2023 года.

Фото: пресс-служба Смольного