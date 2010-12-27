Александр Беглов хочет расширить сотрудничество с UFI‍

Встреча врио губернатора Петербурга и Коррадо Перабони состоялась в рамках конгресса, впервые прошедшего в эти дни в Петербурге.

­­­­­­­­­­­­­­ Беглов хочет расширить сотрудничество с Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI. Об этом стало известно после его встречи с президентом UFI Коррадо Перабони.

Из 100 российских выставок, одобренных Всемирной ассоциацией выставочной индустрии, 25 имеют петербургскую прописку. Считаю, что у Северной столицы и такой крупной международной ассоциации, как UFI есть большие возможности для расширения сотрудничества по самым разным направлениям. Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Встреча Беглова и Перабони состоялась в рамках конгресса, впервые прошедшего в эти дни в Петербурге. В город на Неве приехали мировые эксперты выставочной индустрии.

Напомним, ранее Александр Беглов наградил лучших петербуржце в Смольном.

Фото: Смольный.