Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Александр Беглов хочет расширить сотрудничество с UFI‍
Сегодня, 10:51
0
alexandra08
597

Александр Беглов хочет расширить сотрудничество с UFI‍

0
 
 

Встреча врио губернатора Петербурга и Коррадо Перабони состоялась в рамках конгресса, впервые прошедшего в эти дни в Петербурге.

­­­­­­­­­­­­­­ Беглов хочет расширить сотрудничество с Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI. Об этом стало известно после его встречи с президентом UFI Коррадо Перабони.

Из 100 российских выставок, одобренных Всемирной ассоциацией выставочной индустрии, 25 имеют петербургскую прописку. Считаю, что у Северной столицы и такой крупной международной ассоциации, как UFI есть большие возможности для расширения сотрудничества по самым разным направлениям.

Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Встреча Беглова и Перабони состоялась в рамках конгресса, впервые прошедшего в эти дни в Петербурге. В город на Неве приехали  мировые эксперты выставочной индустрии.

Напомним, ранее Александр Беглов наградил лучших петербуржце в Смольном.

Фото: Смольный.

Теги: александр беглов , всемирной ассоциацией выставочной индустрии ufi , коррадо перабони
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5