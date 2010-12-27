Беглов наградил лучших петербуржце в Смольном

Знаки отличия получили работникам различных отраслей экономики, сферы образования, здравоохранения, деятелям науки и культуры

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению Президента РФ в Смольном вручил петербуржцам государственные награды. Знаки отличия получили работникам различных отраслей экономики, сферы образования, здравоохранения, деятелям науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Государственные награды – это признание ваших заслуг, проявление уважения к каждому из вас. Когда вы только начинали свою деятельность, учителя и наставники передавали вам свои знания. А сегодня уже вы передаете свой опыт молодежи. Так держать, так продолжать, так учить. Александр Беглов

Свои награды получили и художественный руководитель Санкт-Петербургского художественного театра "Мастерская" Григорий Козлов, и известный петербургский журналист Юрий Зинчук, и многие другие.

Фото: пресс-служба Смольного