В Петербурге началась реконструкция Петербургского нефтяного терминала

Реконструкция будет проводиться на "старой" части терминала, площадь которого составляет 11 гектаров.

В Петербурге 18 сентября началась реконструкция Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в Большом порту. Об этом сообщает пресс-служба ПНТ.

По данным ПНТ, в проект будет инвестировано 5 миллиардов рублей. Реконструкция будет проводиться на "старой" части терминала, площадь которого составляет 11 гектаров. По словам Беглова, к 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным.

Председатель совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" Михаил Скигин отметил, что налоговые отчисления компании в бюджет города за последние 5 лет выросли в три раза. Более того, по словам Скигина, реконструкция терминала позволит создать порядка 100 высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее эксперт прокомментировал разрешение трем российским портам провозить "санкционку".

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