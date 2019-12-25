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Беглов дал ряд поручений после личного приема обратившихся к президенту граждан
Сегодня, 12:05
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Беглов дал ряд поручений после личного приема обратившихся к президенту граждан

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Среди них – благоустройство, ремонтные работы и строительство.

Петербургский градоначальник Александр Беглов раздал ряд поручений после личного приема граждан, обратившихся к президенту России. Губернатор отметил, что в городе необходимо сделать шесть задач.

Среди целей – благоустройство внутренних дворов в Тосненском переулке в Колпино, установка трамвайных остановок на проспекте Обуховской Обороны, устройство пешеходного перехода у дома №25  по Лабораторному проспекту и наружное освещение на участке между Магазейной, Школьной, Церковной улицами и Октябрьским бульваром.

Кроме того, в "Охтинском центре эстетического воспитания" ожидается ремонт сцены, а в доме №12 корпус 2 на улице Турку – капитальный ремонт фасада.

Ранее мы рассказывали, что Петербург подписал дорожную карту с Туркменистаном.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"

Теги: александр беглов, благоустройство, личный приём
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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