Петербург подписал дорожную карту с Туркменистаном

Градоначальник Северной столицы встретится с президентом принимающей стороны Гурбангулы Бердымухамедовым.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Петербург намерен подписать дорожную карту с Туркменистаном до 2025 года. Об этом сообщает пресс-слудба Смольного.

Известно, что сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией отправится в Ашхабад. Там он побеседует с президентом принимающей стороны Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, у градоначальника запланирована встреча с блокадниками, которые проживают Туркменистане. В качестве подарка от Северной столице в Ашхабаде выступят солисты Мариинского театра.

Оснавная цель визита петербургской делегации — развитие деловых связей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены построить над Невой канатную дорогу.

Фото:Александр Беглов/вк