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Петербург подписал дорожную карту с Туркменистаном
Сегодня, 14:47
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Петербург подписал дорожную карту с Туркменистаном

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Градоначальник Северной столицы встретится с президентом принимающей стороны Гурбангулы Бердымухамедовым.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Петербург намерен подписать дорожную карту с Туркменистаном до 2025 года. Об этом сообщает пресс-слудба Смольного. 

Известно, что сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией отправится в Ашхабад. Там он побеседует с  президентом принимающей стороны Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, у градоначальника запланирована встреча с блокадниками, которые проживают Туркменистане. В качестве подарка от Северной столице в Ашхабаде выступят солисты Мариинского театра.

Оснавная цель визита петербургской делегации — развитие деловых связей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены построить над Невой канатную дорогу.

Фото:Александр Беглов/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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