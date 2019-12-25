Беглов дал поручение ускорить расселение коммуналок в Петербурге

В программу попало 997 домов.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что власти Северной столицы ускорить расселение коммуналок. Соответствующее поручение дал градоначальник Александр Беглов.

Также градоначальник поручил жилищному комитету в течение месяца придумать, как ускорить расселение коммуналок. Также ведомство должно наладить работу, чтобы петербуржцы могли воспользоваться правом на социальные выплаты для улучшения жилищных условий.

В соответствующей программе в Петербурге 997 домов.

Ранее мы сообщали о том, что два района Петербурга во вторник останутся без горячей воды.

Фото:pixabay