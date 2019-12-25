Портал с данными по содержанию всех городских объектов планируется усовершенствовать.

Петербург может обзавестись "цифровым двойником", который позволит полностью контролировать состояние всех городских объектов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 сентября.

Отмечается, что данные по содержанию объектов города размещены на портале "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга", созданном пять лет назад. На ресурсе ведется учет проблемных зданий и фасадов, незаконных свалок, ведется содержание дорог и оценивается состояние зеленых насаждений и объектов-памятников. Всего на портале имеются данные по 15 млн объектов, его используют органы исполнительной власти и местного самоуправления. Портал хотят перевести в статус государственного информационного ресурса, чтобы власти могли лучше вести мониторинг состояния города и оперативно разбираться с нарушениями.

После преобразования портал назовут "Объекты городской среды Санкт-Петербурга" и интегрируют с другими инфосистемами города. Отмечается, что в будущем для инвентаризации объектов в системе будут проводить лазерное сканирование территории Петербурга.

Ранее мы писали, что Смольный профинансирует петербургские компании за перевод транспорта на природный газ.

Фото: Piter.TV