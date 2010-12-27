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Беглов: Янсонс – выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор
Сегодня, 14:02
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fvbykov

Беглов: Янсонс – выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор

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Губернатор Петербурга принес соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам знаменитого дирижера.

Александр Беглов назвал дирижера Мариса Янсонса выдающимся дирижером и блестящим интерпретатором. Уроженец Риги скончался на 77-м году жизни в воскресенье, 1 декабря. 

Губернатор Петербурга отметил, что Янсонсу – ученику Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна – рукоплескали лучшие залы Европы, он прославил музыкальную сцену Лениграда-Петербурга во всем мире.

"Светлая память о Марисе Арвидовиче и и искренняя благодарность за его великое искусство навсегда останутся с нами"

– отмечается в тексте соболезнования.

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, соболезнования, янсонс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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