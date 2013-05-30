Беглов заявил, что санкции против российских банков не скажутся на развитии города

На данный момент ведется работа с несколькими проектами с привлечением внебюджетных источников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что санкции против российских банков никак не повлияют на развитие города. Он отметил, что на данный момент ведется работа с несколькими проектами с привлечением внебюджетных источников.

Так, на прошлой неделе правительство согласовало расширение площади школ и детских садов во Фрунзенском, Приморском и Курортном районах. Совместно с банком ВТБ город будет развивать ЗСД и аэропорт Пулково, а также строить метро и Широтную магистраль скоростного движения.

В свою очередь Газпромбанк остается концессионером новой линии скоростного трамвая Купчино – Шушары – Славянка. Со Сбербанком продолжается реализация инвестиционных и транспортных проектов. Сохраняется взаимодействие города с акционерным коммерческим банком "Россия".

Кроме того, Петербург намерен расширять и углублять сотрудничество с Ленобластью в рамках агломерации, подытожил Беглов.

Ранее Беглов призвал петербуржцев к терпению в связи с ситуацией на Украине.

Фото: gov.spb.ru