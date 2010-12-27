В военный городок на Новочеркасском проспекте возвращается тепло

Ранее котельная ОАО "Штурманские приборы" отказалась отапливать здание из-за нерешенных финансовых вопросов.

В 47 военный городок, расположенный на Новочеркасском проспекте, придет тепло. Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко попросил вмешаться в дело с теплоснабжением объекта врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Здание, в котором служат 66 офицеров и работают 160 сотрудников, котельная ОАО "Штурманские приборы" отказалась отапливать из-за нерешенных финансовых вопросов. Ситуацию удалось изменить лишь после вмешательства городских властей, 30 октября оно должно поступить в это здание.

Хозяйственные споры любых структур не должны отражаться на людях, особенно если речь идет о поставках тепла в осенне-зимний период. Александр Беглов, врио губернатора

Ранее на Piter.TV: Беглов поздравил петербургских комсомольцев со 100-летием ВЛКСМ.

Фото: pixabay