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В военный городок на Новочеркасском проспекте возвращается тепло
Сегодня, 11:20
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nastya960
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В военный городок на Новочеркасском проспекте возвращается тепло

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Ранее котельная ОАО "Штурманские приборы" отказалась отапливать здание из-за нерешенных финансовых вопросов.

В 47 военный городок, расположенный на Новочеркасском проспекте, придет тепло. Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко попросил вмешаться в дело с теплоснабжением объекта врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Здание, в котором служат 66 офицеров и работают 160 сотрудников, котельная ОАО "Штурманские приборы" отказалась отапливать из-за нерешенных финансовых вопросов. Ситуацию удалось изменить лишь после вмешательства городских властей, 30 октября оно должно поступить в это здание.

Хозяйственные споры любых структур не должны отражаться на людях, особенно если речь идет о поставках тепла в осенне-зимний период.

Александр Беглов, врио губернатора

Ранее на Piter.TV: Беглов поздравил петербургских комсомольцев со 100-летием ВЛКСМ.

Фото: pixabay

 

Теги: беглов , военный городок , новочеркасский проспект
Категории: Лента новостей Новости СПб

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